La decisione era nell’aria e solo nel pomeriggio di venerdì è stato ufficializzato di non permettere la trasferta al Liberati ai tifosi residenti nella provincia di Pisa. Quindi, niente vendita dei biglietti per loro, mentre sarà aperta la Curva Ovest per coloro che provengono da altre provincie della Toscana.

Intanto a Terni procede la prevendita dei biglietti di ingresso allo stadio e fino alle 20 di ieri pomeriggio erano stati venduti circa 900 tagliandi.

Insomma per Ternana-Pisa, in considerazione dell’importanza che il match assume per la classifica, si potrebbe superare la quota di 4.500 presenze, abbonati inclusi.