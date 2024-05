Ancestor-Confesercenti di Terni dà un giudizio positivo sulle nuove norme che disciplinano l’uso di strumenti musicali, apparecchi e impianti acustici. Provvedimento che riguarda, soprattutto, i locali della movida.

“Dalla ordinanza sindacale sulle nuove disposizioni che disciplina l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi.., vogliamo riprendere il terzo punto della premessa: Ritenuto che occorre, da un lato, consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero, nonché le iniziative economiche del settore, e d’altro canto, garantire la vivibilità urbana quale interesse collettivo, nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all’integrità psicofisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico.

Sono punti sui quali l’ANCESTOR-CONFESERCENTI di Terni – si legge in una nota – ha insistito nel documento rimesso all’Amministrazione Comunale nel giugno scorso, sia perché proseguendo nella politica della Confesercenti di Terni, quella delle tre “C”, quella che prevede di far interagire l’interesse della Città con quella del Commercio e dei Cittadini, sia perché troppo spesso il pericolo dell’inquinamento acustico viene sottovalutato quando diversi studi sono ormai unanimi nel correlare l’aumento di infarti e ictus in città o zone particolarmente rumorose. Una correlazione tra l’altro evidenziata in uno studio realizzato dalla Technical University Dresden in Germania dove un’analisi su pazienti deceduti tra il 2014 e il 2015 mostra un’incidenza significativa tra inquinamento acustico e infarti. E la soglia presa in considerazione è quella di 65 decibel che dimostra l’accuratezza del valore. Ed anche lo studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine conferma come superare la soglia dei 60 decibel comporti un’incidenza del 4 per cento di perire e la probabilità del 5 per cento tra gli adulti di essere ricoverati in seguito ad un ictus, probabilità che sale fino al 9 per cento se prendiamo in considerazione gli anziani.

Non vorremmo che qualcuno dimenticasse l’analisi del processo di mappatura acustica eseguita a Terni ed approvata dalla delibera di giunta comunale il 5 ottobre 2017 con il numero 273 e da cui è emerso che l’esposizione al rumore globale della popolazione dell’agglomerato di Terni è molto elevata. Ovviamente considerando tutte le sorgenti, quindi anche il rumore delle infrastrutture stradali che è elevato. Ben il 23 per cento della popolazione è esposto a Lden≥65 dB(A) – considerando tutte le sorgenti presenti nell’agglomerato urbano di Terni, l’esposizione notturna è molto elevata.

Certo non tutto fila nell’ordinanza ed era auspicabile un doveroso, preventivo confronto con le Associazioni di Categoria, fermo restando il diritto-dovere dell’Amministrazione di decidere. Tutto è perfettibile ma resta il fatto che l’ordinanza sindacale trova il nostro plauso.

