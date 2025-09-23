Nel turno infrasettimanale della 6^ giornata di campionato la Ternana ospita il Pontedera.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

TERNANA: D’Alterio 6, Donati 6, Capuano 6, Martella 7, Romeo 6, Garetto 5,5, Tripi 5,5, Vallocchia 5,5, Durmush 5,5, Orellana 5,5, Dubickas 6,5

DALLA PANCHINA. Maestrelli 6, Brignola 6, Leonardi 6, Bianay e Ndrecka senza voto

ALLENATORE, Liverani

PONTEDERA: Biagini 6,5, Perretta 5,5, Corradini 5,5, Pretato 5,5, Tempre 5, Manfredonia 5, Ladinetti 5, Vitali 5, Scaccabarozzi 6, Bassanini 4, Nabian 4

DALLA PANCHINA: Paolieri 4, Faggi, Ianesi, Pietrelli e Battimelli senza voto

ALLENATORE: Menichini

L’arbitro è Bozzetto della sezione di Bergamo, 6,5

La Ternana batte il Pontedera con sofferenza. Premiata la generosità dei rossoverdi che hanno sbattuto sul muro eretto da Menichini e sono stati puniti dopo una leggerezza che stava per costare cara. La squadra di Liverani ci ha provato in tutte le maniere con cross da sinistra e da destra dei vari Orellana, Romeo, Donati e Martella , con le imbucate centrali di Garetto e Vallocchia ma senza effetti concreti. E per sbloccarlo il risultato c’è voluta la perfezione di Martella e Dubickas.

La Ternana ha avuto il demerito di non chiudere la partita esponendosi così al rischio dell’imprevisto e quando è capitato ci è voluto un altro imprevisto per riportare il risultato dalla propria parte.

Ternana sicuramente generosa, caparbia e desiderosa di prendersi i 3 punti ma troppi errori, qualche leggerezza, diverse incomprensioni e poche giocate di qualità, quelle che fanno la differenza, come nel caso di Martella e Dubickas. Luci e ombre, dunque. Il tempo darà una mano a Liverani.

PRIMO TEMPO

È destino che queste partite con il Pontedera siano strane. L’anno scorso finì 0-0: assedio alla porta toscana , 15 angoli battuti senza trovare il gol che, invece, in contropiede per tre volte lo sfiorò proprio la squadra toscana. Oggi la storia stava per ripetersi. Ternana tutta all’attacco, Pontedera chiuso a riccio, poi all’improvviso Vitali sbuca solo davanti a D’Alterio che compie un miracolo e salva la sua porta. Bis poco dopo con Pretato su azione d’angolo che, fortunatamente per noi, alza troppo la mira.

I rossoverdi riprendono a macinare gioco dopo lo spavento e sono bravi ad armarsi di santa pazienza. Pazienza premiata al 38°. Quando ci si mette Martella è bravissimo. L’assist per Dubickas è al bacio e l’attaccante svetta più alto di tutti mettendo la palla sotto la traversa dove Biagini non può arrivare.

Gol bellissimo che scaccia i fantasmi. Ternana in vantaggio alla fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ternana in pieno controllo del match, la partita sembra in ghiaccio. Ci vorrebbe un errore per riaprirla. Cosa che arriva al 20°. La Ternana perde il possesso palla malamente sulla tre quarti, ne approfitta Scaccabarozzi che trova l’eurogol dai 20 metri. Si sono combinati insieme il grave errore dei rossoverdi e la mira balistica di Scaccabarozzi.

Tutto da rifare. La squadra di Liverani si rovescia generosamente nella metà campo avversaria e costruisce almeno due palle gol nitide con Leonardi e Donati sulle quali si oppone il portiere ospite. La beffa sembra dietro l’angolo. Sembra. Perché la sorte, questa volta, accarezza i rossoverdi. Paolieri non si capisce con il suo portiere in uscita e di testa lo inganna. Palla in rete e Ternana nuovamente in vantaggio. Poi il recupero, otto lunghissimi minuti in cui il Pontedera produce uno sterile assedio e la Ternana in contropiede, a 30 secondi dalla fine , con Leonardi sfiora il 3-1. Biagini è prodigioso. E nega la gioia del primo gol in rossoverde a Leonardi.

