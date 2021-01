Kontek e Suagher in gruppo. È questa la buona notizia per Lucarelli che potrà contare all’accoppiata Kontek-Boben per affrontare il Monopoli di Scienza.

I due, infatti, sono tornati in gruppo già dalla ripresa del lavoro e sono abili per affrontare le fatiche del campionato.

Chi dovrà aspettare ancora un po’ di giorni sono Frascatore e Mammarella con quest’ultimo che potrebbe tornare già dalla prossima partita di Castellammare di Stabia.

Intanto la squadra procede nella sua preparazione in vista della partita contro i pugliesi e tra i dubbi esistenti per quanto concerne gli uomini da schierare in campo per Lucarelli c’è la necessità di effettuare la scelta per sostituire Falletti.

Tra le soluzioni, in virtù anche delle condizioni del campo, c’è quella di vedere Vantaggiato dietro a Raicevic sin dall’inizio.

Intanto questa mattina proseguendo nell’operazione “Natale col Cuore “ sono stati consegnati doni a 42 bambini/ragazzi di 5 case famiglia di Terni, Narni ed Amelia.

L’ennesima testimonianza di come calcio e solidarietà vadano a braccetto nella Ternana di Stefano Bandecchi.