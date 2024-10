“Dalla Republic”, evento di musica e solidarietà.

Appuntamento con l’omaggio a Lucio Dalla sabato 19 ottobre alle ore 21, al teatro Secci di Terni e quest’anno il ricavato sarà devoluto all’associazione “Amici di Pietro per Collescipoli”.

Attori principali saranno i ragazzi della Disperato Erotico Band composta da musicisti e cantanti ternani, ma quest’anno il palco ospiterà anche importanti ospiti, artisti che sono stati vicini a Lucio Dalla professionalmente e non solo.

Si tratta di Lalo Cibelli, Fabio Ceccarelli, Stefano Fucili e Marco Caporicci.

La costruzione dello spettacolo punta a far conoscere meglio il mondo di Lucio Dalla e non solo per i brani musicali, ma anche per gli aneddoti di chi ha potuto vivere con lui meravigliose esperienze tra palco e realtà.

Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione fondata in ricordo del giovane ternano Pietro Quintili, che sta facendo molto per sensibilizzare i cittadini nella lotta contro il cancro valorizzando anche i luoghi del territorio grazie all’organizzazione di eventi a sostegno della propria causa.

Ci sono ancora posti disponibili che possono essere prenotati con un messaggio al numero 380 1978357.