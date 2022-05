L’Associazione Ispirazioni Sonore, giovane e attivissima realtà musicale del ternano, quest’anno ha deciso di riprendere in presenza il Concorso Internazionale di esecuzione musicale che organizza da quattro anni.

Dopo due anni di edizioni on line gli organizzatori hanno deciso di ripartire con un’edizione dove i partecipanti potessero esibirsi dal vivo e l’idea è stata apprezzatissima.

Lo scorso 15 aprile si sono chiuse le iscrizioni e c’è stata una risposta graditissima: 96 iscritti provenienti da Umbria, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Marche.

I partecipanti hanno tra i 6 e i 19 anni e sono iscritti a tutte le sezioni previste: classica, moderna, scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e musica da camera.

Il Concorso si svolgerà dal 6 all’8 maggio all’Auditorium Gazzoli di Terni e all’Auditorium di Montefranco.

L’iniziativa quest’anno è stata supportata da Edizioni Curci e Buffet Crampon, punti di riferimento per il mondo musicale a livello nazionale.

Non sono mancati inoltre collaborazioni con il territorio umbro: tra i premi ci sono borse di studio messe in palio dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla ditta Battistini pianoforti di Terni e pre-concerti offerti dalle Associazioni Forma, Mirabileco e Mozart Italia sede di Terni.

Un forte segnale di ripresa per la musica e ancora una volta un’attenzione particolare ai giovani da parte dell’Associazione Ispirazioni Sonore che quest’anno ha avuto sold out anche per tutte le masterclass organizzate.