Consegnati questa mattina i patentini europei del saldatore ai ragazzi che si sono diplomati lo scorso anno scolastico all’Ipsia di Terni. Un documento immediatamente spendibile nel mondo del lavoro che richiede sempre più profili professionali.

“Il patentino europeo del saldatore è uno strumento indispensabile per lavorare nelle officine di produzione meccanica. I corsi vengono fatti gratuitamente all’interno dell’Istituto dal professor Maurizio Cresta – spiega il dirigente scolastico Fabrizio Canolla – e poi vengono certificati da un ente che ha sede nelle Marche. La certificazione se uno la va a fare privatamente costa da mille fino a 2.000 euro a seconda dell’ente che la rilascia. Nel nostro caso è tutto completamente gratuito perché le lezioni vengono svolte gratuitamente dal professor Cresta e l’ente certificatore viene pagato dalla scuola. Per cui c’è un risparmio considerevole sia per i ragazzi sia per le aziende perché una volta che un’azienda di lavorazione del ferro assume uno di questi studenti che non ha la certificazione poi deve fargliela prendere e quindi sarebbe un costo anche per l’azienda. Noi invece diamo già i ragazzi con quello che serve per l’ingresso immediato in un’officina meccanica. Cerchiamo di spingere sempre di più i ragazzi verso il mondo del lavoro con le competenze necessarie a ricoprire i profili richiesti dal territorio. Noi, infatti, lavoriamo in strettissima sinergia con le associazioni di categoria per offrire al territorio profili immediatamente occupabili.”

Fino ad oggi l’Ipsia ha fornito questo importante documento a 20 studenti, molti dei quali hanno già trovato lavoro.

“Qui all’Ipsia abbiamo deciso di dare la possibilità ai ragazzi di acquisire un patentino per la saldatura – evidenzia il professor Maurizio Cresta – perché il mercato del lavoro oggi richiede competenze tecniche specifiche in settori in cui, purtroppo, c’è una grandissima carenza di tecnici ed esperti. Questa è l’unica scuola in Italia che fa questo che e continuerà negli anni a venire. Sto già predisponendo la seconda tranche di certificazioni per i ragazzi che usciranno a giugno con il diploma. Dei 20 studenti che hanno conseguito il patentino 15 già lavorano in diversi settori come l’automotive, nelle carrozzerie. Molte aziende l’anno scorso, quando hanno saputo di questa opportunità, immediatamente si sono affrettate a richiedere i nominativi dei nostri studenti. Tra l’altro un’importante azienda del territorio ci ha contattato perché si trova in un momento di espansione e non ha purtroppo personale da poter inserire e ha chiesto all’Ipsia Terni di svolgere un progetto di partenariato per poter formare 15 persone e selezionarle per inserirle sia all’interno di questa azienda che in altre aziende a cui occorrono persone certificate.“