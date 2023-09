“I consiglieri di destra invece di lanciare allarmi infondati sul rischio democrazia dovrebbero fare un’autoanalisi seria sul loro concetto di democrazia e di opposizione responsabile, vista la gravità degli insulti e la violenza nei toni e negli atteggiamenti di alcuni loro esponenti, ragion per cui alcuni di loro sono stati iscritti nel registro degli indagati. Da ultimo il loro Assessore Regionale Melasecche si è contraddistinto per offese gravissime nei confronti del Sindaco Bandecchi, offese da cui trapelano, oltre alla rabbia e al livore, l’assoluta incapacità di accettare DEMOCRATICAMENTE la sconfitta elettorale subita. Il popolo di Terni ha scelto Bandecchi e l’etimologia della parola stessa, dêmos ‘popolo’ e kratéō ‘comando’, ci dice che la sovranità appartiene a questo popolo e non gli può in alcun modo essere strappata”.

E’ quanto scrive in una nota il coordinamento politico di Alternativa Popolare Terni, rispondendo soprattutto alla conferenza stampa della destra di ieri.

“Invece – si legge ancora nella nota di AP – dal giorno dopo le Amministrative i cittadini di Terni assistono ad un penoso e pericoloso tentativo di sovvertire il risultato elettorale con i pretesti più fantasiosi, cercando sponda ovunque. Ora basta!!! Smettete di annaspare e cominciate a lavorare per il bene della nostra città, perché questa temperie fa male a voi e, soprattutto, al nostro territorio, che dopo la vostra bella prova di amministrazione quinquennale sembra uscito da un bombardamento nemico. Ci avete lasciato un debito mostruoso e le buche nelle strade: la città intera nel corso del vostro mandato ha subito passivamente il decadimento e l’impoverimento economico per le vostre scellerate scelte. Chiediamo al consigliere Ferranti come mai si parli di un nuovo Ospedale da anni e non siate stati in grado di fare neanche un incontro con la Presidente Tesei, e con che coraggio ora pretendete che AP trovi finanziamenti e definisca il progetto in 3 mesi, mesi nei quali il Sindaco ha già avuto numerosi incontri in Regione e portato a casa risultati. Siamo grati alla Giunta precedente per aver permesso inerte che i tempi per una prestazione sanitaria si allungassero del doppio (fonte Usl2). E’ la stessa vecchia Giunta ad aver firmato un contratto con Enel fino al 2029 lesivo degli interessi cittadini, cosa per cui Bandecchi ora sta correndo ai ripari cercando di rinegoziare la gestione dell’energia idroelettrica portando a casa il vantaggio di non pagare il costo del servizio per imputarlo solo al canone. Per il trasporto pubblico non siete riusciti a fare una gara in 10 anni e pretendete che Terni diventi autonoma in 10 giorni? Sono trascorse poche settimane da quando avete ostacolato i progetti PalaTerni, Stadio-Clinica e Ternanello e, di contro, cosa avete fatto quando sedevate tra i banchi della maggioranza per ridurre la disoccupazione ed incrementare i posti di lavoro?

E’ stata totale l’assenza della precedente Amministrazione Comunale di fronte ai problemi finanziari di Treofan, Interpan, AST e indotto. Abbiamo solo assistito alla svendita di ASM con l’ipocrita giustificazione di una riduzione del debito comunale. ‘Quando non si hanno risultati concreti da rappresentare si confonde l’opinione pubblica con i continui rilanci di proposte più o meno concrete’ cita il Ferranti, e come dargli torto? Ha descritto in modo lapalissiano la linea politica dell’opposizione che fino a 101 giorni fa aveva in mano la città”.

