Barbara Silvestrini è la nuova segreteria generale del Nidil Cgil Terni, il sindacato delle “nuove identità del lavoro” (somministrati, atipici, precari, etc).

Lavoratrice di Eskigel e già componente della segreteria provinciale della Camera del Lavoro, Silvestrini è stata eletta con 11 voti favorevoli e una sola astensione. Erano presenti, tra gli altri, Claudio Cipolla segretario generale Cgil Terni e di Luisa Diana segretaria del Nidil Cgil nazionale.

Silvestrini subentra nel ruolo di segretaria generale a Luca Solano, al quale è andato il ringraziamento dell’assemblea per il lavoro di radicamento svolto in questi anni.

“Accolgo con orgoglio e riconoscenza questo incarico, in una categoria che rappresenta la parte più debole del mondo del lavoro – ha detto la neoeletta segretaria Barbara Silvestrini – quella attraversata dalle forme più estreme di precarietà. Una categoria che ho conosciuto in fabbrica, visto che nella mia azienda c’è una forte componente di somministrati. E sono proprio i percorsi di inclusione che devono coinvolgere lavoratrici e lavoratori diretti, insieme ai colleghi interinali, lo strumento che vogliamo perseguire con la nostra azione sindacale, per cercare di estendere diritti e rappresentanza”.