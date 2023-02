Uno storico risultato per le ginnaste gialloblù a Pomigliano d’Arco. Le aziendali hanno conquistato un meritatissimo terzo posto in occasione della 1^ prova del Campionato Nazionale di serie C di ginnastica artistica femminile, Zona Tecnica 4, relativa alle regioni, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Marche, Sardegna e Umbria. La competizione si è svolta sabato 18 febbraio quando la squadra formata da Lavinia Cianchini, Annaluna Bonifazi, Mariavittoria De Virgilio, Daria Vitaloni, Matilde Spina e Isabella Meloni (ginnasta in prestito dalla società Fortebraccio di Perugia) si è confrontata con le altre otto squadre delle varie regioni della zona tecnica. La gara che si è disputata sui quattro attrezzi, ha visto le ginnaste del CLT – guidate in campo gara dai tecnici Francesca Chiapperini e Valentina Federici con la collaborazioni dei tecnici Silvia Marinelli e Fabio Angellelli della società Fortebraccio – eseguire i vari esercizi con determinazione ed entusiasmo eseguendo un’eccellente prestazione riuscendo a centrare il 3° posto della classifica. Questo storico risultato conferma il lavoro svolta in palestra dalle ginnaste e il valore dell’intero gruppo. Un plauso a tutta la squadra, pronta a migliorarsi per affrontare la seconda prova del campionato di serie C che si disputerà il 19 marzo a Fermo.