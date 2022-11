E’ calato il sipario sull’edizione 2022 dei World Skate, manifestazione perfettamente riuscita grazie all’organizzazione delle associazioni Euro Sport Club e Skating Championship di Terni.

Dopo la nuova iniziativa del Roller Day, pattinaggio a rotelle per tutti, che si è svolta nella piazza adiacente il Cospea Village, sabato si è tenuta al Cesvol la serata dedicata al bilancio di tutte le competizioni e alle premiazioni.

Assente l’atleta ternano di punta Alessio Rossi, che proprio ieri si è trasferito a Baselga di Pinè, in Trentino, per l’attività di pattinaggio su ghiaccio che lo vedrà impegnato nei mesi invernali tra allenamenti e gare.

Il presidente dell’ASD Skating Championship Carlo Danieli ha ricordato gli appuntamenti importanti che sono andati in scena al Ciclopattinodromo Renato Perona: “Il Trofeo Internazionale articolato su tre giorni, dal 14 al 16 ottobre, ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia e da alcune nazioni europee. Abbiamo avuto poi il privilegio di ospitare ancora la Nazionale Italiana per il raduno pre-mondiale. Dal punto di vista delle competizioni vorrei sottolineare la vittoria dell’Euro Sport Club del Trofeo Pioli, riservato alle categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12 e Ragazzi. Dopo diverso tempo i nostri atleti sono riusciti a riportare a Terni il Trofeo giunto all’undicesima edizione, animata da 150 iscritti”.

“Sono sinceramente commosso per questo invito e per le parole di Danieli, ha affermato l’assessore al bilancio del Comune di Terni Orlando Masselli sottolineando il lavoro di squadra. Fare del proprio meglio per il bene di tutto il gruppo. Un messaggio importante per il percorso delle giovanissime generazioni. Così come importante l’aspetto dell’inclusione, ovvero mettere in condizione di raggiungere determinati risultati chi da solo non ce l’avrebbe fatta. Dico ai ragazzi di andare avanti così perché gli obiettivi nella vita e nello sport non mancano mai”.

A rappresentare il Cesvol Giuliano Todisco, presidente della Uisp provinciale che ha ricordato “il progetto per coinvolgere i ragazzi del quartiere nell’attività sportiva, per i più piccoli e chi non ha le risorse economiche necessarie”.

Particolarmente emozionante la premiazione di Giulio Beretta, ipovedente che, grazie a un progetto portato avanti con Alessio Rossi e grazie a una nuova segnaletica a cui ha provveduto il Comune, ora può raggiungere e percorrere in tutta sicurezza il circuito del Perona in bicicletta.

Per gli atleti riconoscimenti ad Andrea Filoia, che per la prima volta ha partecipato ai Campionati Italiani di Corsa su strada; alla piccola atleta Aurora Cosenza e a un altro giovane dell’Euro Sport Club, Francesco Crisanti. Premiata infine tutta la squadra che si è aggiudicata l’11^ Trofeo Daniele Pioli.

In conclusione l’intervento dell’assessore allo sport e al turismo del Comune di Terni Elena Proietti Trotti: “Sono commossa dai ringraziamenti di Giulio. Abbiamo fatto questo intervento, ma questa doveva essere una cosa normale. E’ compito di tutti abbattere le barriere di ogni genere. Per l’organizzazione di questi eventi del World Skate non avevo dubbi sulle capacità di Carlo Danieli. E poi c’è questo impianto, il Perona, che è un vero e proprio gioiello. Con il completamento della palazzina servizi e il progetto destinato al basket a pochi metri, avremo un’area sportiva di assoluto rilievo”.