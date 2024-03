“L’azienda ospedaliera fornisce regolarmente i farmaci per tutti i pazienti e provvede all’acquisto anche attraverso le farmacie del territorio. Il paziente può proseguire le terapie domiciliari con il parere favorevole del medico. Può capitare che il paziente porti con sé i farmaci assunti al domicilio per dimostrare al medico curante la terapia in atto, ma in ogni caso l’azienda provvede a tutta la terapia a propria cura e spese”.

È questa la replica dell’Azienda ospedaliera Santa Maria a quanto sostenuto dal vice sindaco di Terni, in un discorso più ampio, sulla situazione dell’ospedale di Terni.

In particolare il vice sindaco aveva sostenuto: “…. Ed ancora problemi di accesso alle prenotazioni delle prestazioni, le prestazioni della medicina territoriale, le inaugurazioni da parte della regione di strutture che poi non sono fruibili appieno, la politica regionale dei farmaci e presidi che causa molte sofferenze nelle cure ospedaliere, tanto che i pazienti sono costretti a portare i farmaci da casa”.