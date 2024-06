Per il Terni Fc domani si presenta una ghiotta occasione ovvero la possibilità di qualificarsi per la finale da giocare contro la vincente del confronto tra le squadre di Liguria e Lombardia B per accedere alla serie D. Non sarà facile, però, perché l’Ossese, squadra sarda, ha dimostrato nel match di andata ( 0-0 ) di formare un complesso quadrato, agguerrita al punto giusto ed in più avrà dalla sua parte un pubblico numeroso. Basti pensare che sette giorni fa al centro Sportivo Strinati di Terni erano più di 50 i tifosi giunti dall’isola e con un buon gruppo di tifosi organizzati. La compagine allenata da Borrello, però, ha dimostrato di poter competere con i sardi e per l’occasione potrà contare anche sul recupero di Andrea Bagnato, un centrocampista che in campionato ha realizzato 16 gol, e che nel match di andata era stato fuori per un contrattempo fisico accusato nella nottata precedente al match. Di contro il tecnico della formazione di casa potrà contare anche sull’attaccante argentino Villa, che domenica scorsa era assente per squalifica. Da segnalare che in caso di pareggio per 0-0 si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, ai rigori e in caso di pareggio con più gol a passare sarà il Terni Fc perché i gol in trasferta valgono il doppio. La compagine vincitrice affronterà la vincente tra Mapello e Cairese con quest’ultima che nel match di andata ha vinto in trasferta con il punteggio di 4-1.