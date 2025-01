Accoglienza da star quella riservata dai suoi amici e primi fans a Tommaso Montanari reduce dall’esperienza alla Parigi-Dakar.

Una festa a sorpresa è quella che è stata organizzata per festeggiare il suo ritorno a Terni. Montanari non solo ha completato la gara ma è arrivato primo fra gli italiani e 35° in classifica generale. Un “Grande Tommaso”, a questo punto ci sta bene.

Era stato lui stesso a dare l’annuncio di aver completato la Parigi-Dakar con un post su Instagram

“E’ stata veramente dura, sono arrivato alla gara più dura al mondo malconcio, al secondo giorno ho peggiorato la situazione cadendo pesantemente, in qualsiasi altra situazione probabilmente mi sarei ritirato ma questa volta no!! dovevo assolutamente finirla.. in qualsiasi modo!!! Ho stretto i denti e l’ho portata casa.

Sono CONTENTISSIMO, un altro sogno che si avvera!!”