Brava, anzi bravissima. Giulia Liberotti si è laureata questa mattina a Firenze all’Università toscana con 110 e lode in Scienze dell’alimentazione. La neo-dottoressa sarà consulente nutrizionale e si occuperà anche delle persone che soffrono di disturbi dell’alimentazione. “Penso di lavorare in istituti medici – ci dice raggiante di ritorno da Firenze – il mio sogno però è quello di aprire uno studio tutto mio”. 30 anni e una figlia di nome Ginevra, la bellissima e bravissima Giulia è la figlia di Giuseppe Liberotti, un amico carissimo e un personaggio molto conosciuto a Terni per il suo lavoro alla Croce Rossa Italiana, per la sua attività nella Amatori Podistica Terni mentre nella “prima vita” era stato un apprezzato operatore televisivo a Tele Galileo. Giuseppe è deceduto un anno e mezzo fa, stroncato da un male incurabile.

In una giornata speciale come quella di oggi Giulia ha riservato uno spazio a suo padre: “dedico a te questo traguardo importante perché so che saresti stato orgoglioso di me – dice commossa rivolgendosi direttamente al padre – e anche se non sei più qui con me fisicamente in realtà lo sarai per sempre perché nessuno potrà dimenticarti. Il tempo passa ma tu non passi mai”. Ci piace immaginare che da lassù a Giuseppe sia scappata una lacrima di gioia , subito spazzata da un grande sorriso in una giornata indimenticabile per la sua Giulia.