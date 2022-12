Tornano, nella centralissima edicola di Piazza Dalmazia a Terni, “Gli Edicolarti” versione natalizia.

Per sfidare ancora una volta il detto “a Terni non succede mai niente”, da giovedì 8 dicembre e fino a giovedì 22 dicembre con “Gli Edicolarti – Vacanze di Natale” ogni sera, dalle ore 18 alle 20, l’edicola si trasformerà in un luogo di incontro dove fare-vedere-ascoltare-degustare l’arte in tutte le sue forme.

Il chiosco dei giornali, con le sue vetrine e i suoi espositori, si è rivelato il luogo perfetto per l’arte da passeggio e di passaggio, un modo diverso e nuovo di fruirla, anche per chi non avrebbe mai immaginato di trovare forme artistiche in quel contesto.

E tutti intorno all’edicola: i quadri e gli oggetti de Lo Zoo di Simona , le sculture in cartapesta di @Calzuolilab, le fotografie in pezzi unici della toscana naturalizzata ternana Laura Priami, le poesie in dolce stil novo di Antonino Dastoli, i Tattoo di Sofia Primi (che si cancellano in una notte, il tempo di un sogno).

E ancora le performance teatrali di Stefano de Majo e il teatrino di legno butai con storie kamishibai di Silvia Guerrieri e la presentazione dei libri di due autori romani che hanno scelto Terni per l’evento: Marzio Pellegrini (10 Dicembre) e Alessandro Nicoloso (20 Dicembre).

Altri sette ternani presenteranno poi i loro libri e la loro vita di scrittori: Arnaldo Casali, Andrea Giuli, Giovanni Menicocci, Mario Napoletti, Roberta Ronchetti, Alessia Cicconi e Alban Giullon.

Per l’inaugurazione dell’8 dicembre alle ore 18, insieme alla musica di un grande trombettista come Toni Micori , ci sono in programma la presentazione della nuova etichetta del Verdello d’autore della Tenuta Agricola La Palazzola, le degustazioni del Met Bistrot e il lancio in esclusiva dei dolci e salati del Ristorante Piermarini.

Ogni giorno, dall’edicola, musica ambient by Leonardo Calzuoli e interventi di Arte Danza Terni di Valentina Fontanieri e Art Events di Valerio Ceccarelli.

Sarà inoltre presente l’Associazione Bruna Vecchietti con il mercatino dei lavori delle volontarie (21 Dicembre).

Il progetto “Gli Edicolarti” è supportato con il patrocinio gratuito dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Terni e dalla Signora Manuela, proprietaria della location in questione, che ha fermamente creduto in questa mezza utopia, fin dall’inizio.