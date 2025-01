“Per un futuro sostenibile puntiamo su sole, vento e acqua, non su tecnologie vecchie e pericolose come il nucleare. Basta scorie, basta dipendenze!

La direzione che la destra che governa l’Italia vuole intraprendere con i mini-reattori nucleari è anacronistica e pericolosa. L’energia nucleare è inquinante, costosa e insicura. Come Alleanza Verdi e Sinistra dobbiamo ribadire ora più che mai quanto sia urgente investire invece sull’energia rinnovabile”.

È su questi convincimenti che si è basata l’iniziativa in molte piazze d’Italia (anche a Terni) di Alleanza Verdi Sinistra.

COSA FARE

“Investiamo nella ricerca e nello sviluppo delle energie rinnovabili – sostiene AVS – Decentralizziamo la produzione energetica: le comunità locali possono essere protagoniste.

Consumi intelligenti: meno energia, una vita migliore. La rivoluzione energetica inizia con noi”.

A Terni il flash mob si è svolto in piazza Tacito.

“Gli italiani si sono già espressi contro il nucleare – ha detto Francesca Arca – il nucleare resta costoso e pericoloso e ci dobbiamo ricordare che Terni è stata un paradigma per lo sviluppo dell’energia sostenibile, simo stati i precursori dell’energia idroelettrica, voler puntare ancora sui fossili e sul nucleare significa voler rallentare lo sviluppo delle energie rinnovabili”.

“C’è grande possibilità di investimenti nelle energie rinnovabili – ha detto Gianfranco Mascia – vorrei sapere chi è d’accordo sulla costruzione di mini centrali nucleari che sono tre in tutto il mondo e non risolvono il problema energetico, sono costose, sono lunghe da realizzare e invece con le energie rinnovabili possiamo risolvere il problema energetico e abbassare le bollette dei cittadini”.