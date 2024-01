La settimana appena conclusa si è tenuto l’UGCI Terni “Thomas More International Award”con la premiazione da parte dell’ Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni e del Movimento Cristiano Lavoratori umbro di S.E. il Cardinal Joseph ZEN Ze-kiun. L’evento si è tenuto su piattaforma digitale e vi sono intervenuti l’Avv. Diego Piergrossi in qualità di Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Terni e l’Avv. Ermanno Ventura in qualità di Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori Umbria.

Il premio “Thomas More International Award’ ideato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni con la sinergia del Movimento Cristiano Lavoratori per perpetuare la memoria di Tommaso Moro e la sua fedeltà ai valori cristiani fino al martirio, viene conferito ogni anno, ordinariamente nel mese di dicembre, a personalità italiane e/o straniere che si siano distinte in ambito internazionale eccellendo nella Testimonianza dei Valori Cristiani in particolare di quelli di Giustizia e Pace. Nelle precedenti edizioni il prestigioso premio è stato assegnato, fra gli altri, all’attuale Patriarca Latino di Gerusalemme S.B. Card. Pierbattista Pizzaballa ed al mediatore della crisi di Betlemme (nel conflitto israelo palestinese) a Fra Ibrahim Faltas .

II premio, promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni e dal Movimento Cristiano Lavoratori Umbria, è stato conferito al Cardinal Zen con la seguente motivazione:

“A S.E. Cardinal Joseph Zen Ze-kiun s.d.b., autentico, infaticabile e straordinario testimone del messaggio evangelico. Sacerdote coraggioso che non ha esitato, anche da prigioniero, e non esita, ancora oggi sebbene anziano, a mettere a rischio la propria vita per rimanere fedele a Cristo e alla sua Chiesa perseguitata. Difensore dei lavoratori e dei giovani al seguito di Don Bosco, Uomo mite, ma assertore del principio che non c’è vera pace senza verità, e non c’è verità senza libertà e giustizia, rappresenta nella sua amata Terra quotidianamente il «buon Pastore» che anche se circondato dai lupi non abbandona mai il suo gregge, ma lo difende fino alla fine”. Terni-Hong Kong

IL PREMIATO: Cardinal Joseph Zen Ze-kiun è Cardinale emerito di Hong Kong, strenuo difensore dei Cristiani in terra cinese, paladino dei diritti umani, candidato nel 2023 al Nobel per la Pace, più volte arrestato, nonostante la sua veneranda età (oltre 90 anni), per la sua attività in difesa dei diritti umani, ancora lucidissimo e operativo.

Piergrossi ha espresso la sua grande emozione per esser riuscito insieme a Ventura a realizzare quella che sembrava un’iniziativa ormai impossibile: infatti il Premio era stato assegnato nel 2020, quasi quattro anni fa: la targa era già stata realizzata, e con il Cardinale si era programmata una conferenza a Terni , Zen Ze-Kiun teneva molto a venire a Terni , per tener viva attraverso la sua testimonianza anche in Italia una luce sulla condizione dei Cristiani , ed in generale di tutti i cittadini, ad Hong Kong dopo il trasferimento della sovranità alla Cina , ma prima la State Security Law (legge con la quale ad Hong Kong perfino il diritto alla libertà di opinione era stato drasticamente limitato, se non soppresso), poi il Covid 19, poi l’arresto, poi il ritiro del passaporto (sospeso solo per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI) e non ultima l’età sembravano aver definitivamente compromesso non solo un evento a Terni, ma anche la stessa premiazione. Poi un messaggio del Cardinale in persona, nonostante i suoi innumerevoli impegni, ha permesso la conclusione di questa straordinaria premiazione destinata ad un vero martire cristiano dei nostri giorni.

Un’iniziativa, dunque, quella delle due associazioni cristiane MCL ed UGCI Terni che davvero onora la città di Terni e porta con il “Thomas More International Award” Terni ed il suo messaggio di Giustizia e Pace nel mondo. Oggi ad Hong Kong.