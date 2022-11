Nella Sala “Giorgio Prodi” dell’Università Alma Mater di Bologna è stato premiato con il “Premio Montale Fuori Casa” per la Sezione In Limine il ricercatore Professor Carlo Ventura, specialista in cardiologia e professione ordinario di biologia molecolare presso la Scuola di Medicina dell’Università di Bologna, membro di INBB (Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi) Italia.

Premio importante che il professor Ventura ha voluto condividere con il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere Fabrizio Pacifici e la Fondazione scegliendo di destinare il premio non alle proprie pubblicazioni, come si è solito fare, ma ai progetti della FAV.

Giornata davvero speciale condivisa naturalmente con la Presidente del “Premio Montale Fuori Casa” Adriana Beverini, con il consigliere del Comune di Bologna Marco Piazza che da sempre segue le vicende del minore Aleksiandr, nato con una grave malformazione genetica (assenza totale dell’apparato genitale) conseguenza delle radiazioni di Chernobyl, operato e seguito dal Professor Lima dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Straordinaria la violinista Sofia Manvati, allieva del Maestro Accardo e detentrice di diversi premi internazionali, che ha suonato il “violino del mare”, realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione “Casa dello Spirito e delle Arti” ed il carcere di Opera con lo scopo di ridare vita al legno delle barche naufragate a Lampedusa, grazie alle persone detenute che realizzano violini e violoncelli da mettere a disposizione delle orchestre che ne faranno richiesta, diffondendo l’“Orchestra del mare”.

E poi il monologo di Alessandro Bergonzoni, regista, attore e scrittore amico del Professor Carlo Ventura con il quale ha realizzato un esperimento con le cellule staminali e la loro reazione alla parola.

Non meno emozionante la testimonianza del Presidente Pacifici sui trent’anni di storia della Fondazione e l’abbraccio con il Professor Ventura a testimonianza che scienza, arte e volontariato sono vasi comunicanti, si confrontano e si completano l’un l’altro.