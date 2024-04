Si intitola “L’Erborista (una storia nera, quasi vera)” lo spettacolo di Patrizio Pacioni e Federico Ferrari che sarà messo in scena domenica 28 aprile ore 18 al teatro Secci di Terni.

Dopo il successo del debutto in anteprima nazionale al teatro Parioli – Costanzo di Roma, arriva a Terni il dramma che, prendendo spunto da una fosca e tragica vicenda realmente accaduta, ripercorre e rivisita in modo del tutto originale le vicende di una setta che, a cavallo di millennio, ha imperversato per oltre vent’anni in Lombardia consumando con metodica spietatezza una serie di gravi ed efferati reati a carico di donne, giovani e soggetti fragili.

Una narrazione appassionante e incalzante, ricca di colpi di scena, aspra, a volte cruda, ma anche matrice di un seme di speranza: persino nei momenti più bui, quando ogni prospettiva di resistenza e di riscatto sembra allontanarsi irreversibilmente, può rivelarsi di grande giovamento la consapevolezza che ci si può opporre a ogni tipo di prevaricazione e violenza e che, a volte, attraverso il coraggio e l’Amore, sul Male si può anche riuscire a prevalere.