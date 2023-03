Sono stati inaugurati questa mattina – dal Questore di Terni Bruno Failla, dal Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria Marche Umbria ed Abbruzzo Giuseppe Simonelli e dal Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria Dirigente Superiore Olimpia Del Maffeo – i nuovi locali per gli uffici della Polizia Ferroviaria nella stazione di Terni. I nuovi ambienti, realizzati nell’ambito del progetto di ristrutturazione e di ammodernamento della stazione ferroviaria da parte delle Ferrovie dello Stato italiane, sono stati ampliati e dotati di nuovi arredi, ma soprattutto di moderni sistemi di allarme e di video-sorveglianza. Nell’occasione, il Questore Bruno Failla ha ribadito l’importanza della Polizia Ferroviaria, attiva ogni giorno nella prevenzione e nel contrasto di tutte le tipologie di illecito: immigrazione clandestina, traffico ed uso di stupefacenti, reati predatori; un fondamentale punto di riferimento in ambito ferroviario per la tutela e la sicurezza pubblica sia dei viaggiatori che di tutti i fruitori dell’hub.

