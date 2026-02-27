Ieri pomeriggio presso l’Istituto Professionale di Stato “IPSIA Sandro Pertini” di Terni si è svolta la cerimonia di intitolazione delle officine ad Antonio Bosco (1849–1919), industriale e pioniere della meccanica, fondatore della Bosco Spa, che con la sua attività ha contribuito in modo significativo allo sviluppo industriale di Terni e alla diffusione dell’ingegno italiano nel mondo.

“L’intitolazione ad Antonio Bosco – si spiega in una nota dell’istituto – intende valorizzare il legame profondo tra scuola, impresa e territorio, richiamando una tradizione industriale che ha contribuito allo sviluppo economico e occupazionale di Terni e alla diffusione nel mondo del saper fare italiano. Un’eredità che oggi si traduce nella necessità di investire su formazione tecnica, competenze, innovazione e qualità del lavoro”.

La scopertura della targa è stata affidata simbolicamente a una studentessa e uno studente dell’Istituto, a rappresentare il passaggio di conoscenze e valori tra le generazioni e il dialogo continuo tra sistema formativo e sistema produttivo.