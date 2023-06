Il carico di aiuti umanitari raccolti nel Centro Italia presso il magazzino della sede nazionale di Terni della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha raggiunto Rosolina (RO), punto di raccolta per il Nord Italia ed è stato completato grazie all’aiuto dei volontari del Veneto per partire alla volta di Sighetu Marmatiei, al confine con l’Ucraina, nel Convento dei Frati Minori Cappuccini in Romania.

Si tratta del 12° “Tir della Speranza” inviato dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere a favore della popolazione ucraina dallo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina.

Sono stati inviati generi alimentari di prima necessità, medicinali, prodotti per l’igiene personale, articoli e presìdi sanitari, raccolti grazie al lavoro dei comitati e della generosità delle famiglie italiane. I prodotti verranno consegnati nel corso della missione dei volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere a Sighetu Marmatiei, dove sono presenti mamme e bambini profughi ucraini, poi a Yasinia nell’Oblast della Zakarpattia ed a Vinohradiv ed Užhorod, in Transcarpazia.

Nella missione, oltre alla distribuzione degli aiuti umanitari, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG avrà la possibilità, con il sindaco e la direzione tecnica dell’ospedale di Yasinia, di discutere ed affrontare le tematiche legate alla ristrutturazione dell’ospedale di Yasinia, necessarie e non più rimandabili per curare la popolazione locale ed i rifugiati vittime della guerra.

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG, altresì, incontrerà nel capoluogo dell’Oblast della Transcarpazia, Užhorod, i deputati del Parlamento Ucraino al fine di programmare i prossimi interventi ed avere l’autorizzazione ad operare in questi territori, a cominciare dalla sicurezza necessaria ai volontari del Progetto “Vacanze Lavoro” chiamati a realizzare l’ennesimo miracolo nella ristrutturazione dell’Ospedale.