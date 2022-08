Due diversi progetti che hanno partecipato al bando e ottenuto il finanziamento da parte della Fondazione Carit per attività e iniziative all’interno della Biblioteca comunale di Terni, sono stati approvati dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli.

Si tratta del progetto “bct, un luogo per tutti” con un finanziamento da parte della Fondazione Carit di oltre 26mila euro: sosterrà eventi culturali in Bct per “Le piazze dei bambini”, le “Giornate della filosofia”, “Conflitti in corso: incontri di geopolitica”; “Laboratori d’arte”; “Bct ricantaMaggio”; “Incontri con l’autore”.

Il secondo progetto, finanziato con altri 26mila euro, si chiama “Scienza e Tecnica in bct” e prevede l’organizzazione di vari allestimenti e servizi propedeutici alle attività tecniche e scientifiche, attualmente in fase di progettazione, che si svilupperà in tre percorsi: didattico, laboratoriale e convegnistico. Il finanziamento consentirà anche l’acquisto di arredi, macchine ed attrezzature. Con particolare riferimento all’astronomia, alla geologia e all’intelligenza artificiale.

“Ringrazio come sempre la Fondazione Carit per la sensibilità che continua a diostrare verso la diffusione della cultura in città – ha detto l’assessore Cecconelli – e rinfgrazio il personale di Bct che ha predisposto i progetti finanziati e li seguirà nei loro percorsi di sviluppo, facendo sì che la nostra biblioteca diventi sempre di più un centro di riferimento per la fruizione della cultura cittadina”.