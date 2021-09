È stato un vero successo il “1° Memorial Volfango Montanari” che si è svolto nella piazzetta del centro commerciale Il Polo di Borgo Rivo a Terni, inserito nel programma World Skate 2021. La manifestazione è iniziata con l’intitolazione della piazzetta a Volfango Montanari, atleta olimpico a Helsinki 1952, ma soprattutto per tanti ternani il professore di educazione fisica. Presente, tra gli altri, il pugile Roberto Cammarelle, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008 nella categoria super massimi. L’evento è poi proseguito con dieci incontri a livello giovanile e femminile, che hanno coinvolto le regioni Umbria-Marche-Abruzzo.

Tra i giovani atleti il ternano Lorenzo Rossi, classe 2001, che si è laureato vicecampione italiano dei pesi welter, conquistando la medaglia d’argento al torneo di pugilato valevole per il Campionato italiano nelle finali nazionali a Lido di Fermo nel giugno scorso. Lorenzo Rossi pratica da quasi tre anni la Gym Boxe allenandosi nella palestra Guazzaroni con il maestro Stefano Liorni. Si tratta di una disciplina tecnica e tattica a contatto controllato, propedeutica alla pratica del pugilato che, a differenza della box tradizionale, è adatta dai più piccoli agli adulti. È vietato il ko e non c’è pericolo di rompersi il naso.

L’incontro disputato da Lorenzo Rossi nella nuova piazzetta Volfango Montanari è terminato in parità per la soddisfazione del maestro Liorni.

“Lorenzo ha dato grosse dimostrazioni in passato e oggi ha confermato quello che è stato a Fermo: vice campione italiano. Ha confermato le doti tecniche e tattiche che ha acquisito, continuiamo su questo percorso e vediamo dove arriviamo, comunque penso un bel pezzo avanti perché le caratteristiche le ha tutte quante.”

Deluso, invece, il giovane atleta.

“C’è stata la pausa estiva, non ci siamo allenati per due tre mesi, abbiamo ripreso da settembre e la condizione, in 20 giorni di allenamento, non è la migliore. C’è da lavorare. Ora abbiamo altri due appuntamenti molto importanti a Roma, il 2 ottobre il 31, per il nazionale. Puntiamo lì.”