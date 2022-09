Sarà la coinvolgente ‘Briccialdi Big Band’ diretta dal professor Emiliano Rodriguez a concludere ‘La notte Europea di Ricercatori-SHArper, quest’anno dedicata a Piero Angela che oltre ad essere stato un grande giornalista scientifico e divulgatore, era anche un ottimo musicista.

L’evento, intitolato ‘Il suono della ricerca’, si svolgerà venerdì 30 settembre alle ore 21 al teatro Secci di Terni, a ingresso libero.

Nel corso della serata è previsto, a cura del Polo Scientifico Didattico di Terni, un breve intervento su ‘L’improvvisazione, l’intuizione, lo slancio e la conoscenza scientifica” del professore Raffaele Federici (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale).

SHARPER, iniziativa promossa dalla Comunità Europea fin dal 2005, si svolgerà in 14 città italiane, tra cui Terni, per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte agli studenti e al grande pubblico.

In Umbria c’è piena sinergia e collaborazione tra Università di Perugia-Polo Scientifico Didattico di Terni e Conservatorio Briccialdi Terni.

Nell’evento, sin dalla mattina, sono coinvolti gli istituti superiori di Terni, Narni e Amelia dove vengono svolti seminari tenuti da docenti e ricercatori universitari.

La passione dei ricercatori si fonde con quella dei musicisti.

Scienza, matematica e musica sono da sempre intrecciati, un legame indissolubile.

“Ricordo ancora il concerto dello scorso anno tenuto nella stessa occasione – dice il presidente del Briccialdi Letizia Pellegrini – una serata brillante con il pubblico coinvolto dalla vibrante sonorità della nostra Briccialdi Big Band che il 30 settembre tornerà a esibirsi in nome della ricerca. Anche quest’anno il concerto di chiusura della maratona SHarper è stato organizzato con il Polo Didattico dell’Università di Perugia, una collaborazione impegnata, ma amichevole e leggera che costituisce per il Conservatorio un grande stimolo. Invitiamo tutti a godere del calore della nostra musica per condividere in piazza le ragioni della ricerca e la passione dei ricercatori”.

“Siamo molto contenti del protocollo d’intesa tra Università di Perugia e Conservatorio Briccialdi di Terni – commenta il direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni Stefano Brancorsini – c’è una fruttuosa collaborazione molto importante sia per l’Università che per il Briccialdi, Conservatorio di rilevanza nazionale. La nostra è una sinergia fondamentale per il territorio e SHArper è un’occasione in più per divulgare il livello elevato della formazione offerta”.

Appuntamento da non perdere, dunque, la sera del 30 settembre per immergersi nella scienza con le note della musica del Briccialdi.