Uno spettacolo che porta in scena l’amore nelle tante declinazioni possibili, l’amore per Terni, l’amore per la cultura, l’amore per il prossimo.

E’ Odi et Amo ‘Re’ che andrà in scena martedì 13 febbraio alle ore 19 al teatro Secci di Terni.

Il regista Folco Napolini omaggia la città portando sul palco artisti di fama internazionale: Isabel Russinova attrice, conduttrice televisiva ed ex modella; Luca Capuano noto per avere interpretato Adriano Riva in Cento Vetrine e Edoardo Monforte nella serie Le Tre Rose di Eva; la Dj Isa Iaquinta e Andrea Casta, il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo che solo nel 2022 ha calcato il palco del Circo Massimo per l’opening di ben due concerti di Vasco Rossi.

I testi della rappresentazione teatrale sono di Andrea Giuli. Spazio anche alla solidarietà grazie alla raccolta fondi che sarà organizzata dall’associazione Insieme per Terni. All’ingresso e all’uscita dello spettacolo Odi et Amo ‘Re’ sarà possibile acquistare i ‘Cuori di San Valentino’ o semplicemente effettuare una donazione. I fondi raccolti serviranno all’associazione per aiutare Flavia, bambina ternana affetta da deficit Ugdh.

Premio San Valentino – Un Gesto D’Amore Impegno per lo sviluppo economico, sociale, culturale e spirituale della città di Terni. Questi i valori alla base del Premio San Valentino-Un Gesto D’Amore, giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, che negli anni è stato conferito a diversi personaggi di grande spessore rendendosi così di caratura internazionale.

Quest’anno è stato assegnato a Dario D’Ambrosi regista, attore, autore di spettacoli e fondatore del Teatro Patologico di Roma. Riceverà come riconoscimento un’opera dell’artista Irene Veschi con richiami alla città di Terni e al Santo Patrono Valentino. Attestato del Premio San Valentino- Un Gesto D’Amore, su targhe realizzate dal maestro orafo Attilio Moresi, invece per Francesco Lancia 42enne ternano autore, attore, regista e scrittore; Centro Culturale Valentiniano; Domenico Gigli e Carlo Pacifici, imprenditori ternani che saranno premiati per la vicinanza ai lavoratori della loro azienda e alle famiglie.

“In questo momento che sta attraversando la città di Terni nel quale ci sono situazioni di grande disagio – ha dichiarato il regista Folco Napolini – è quantomai attinente uno spettacolo che metta in scena l’odio e l’amore. Speriamo che trionfi l’amore, che torni un clima sereno in una città che è in una fase di rinascita. Siamo orgogliosi di aver portato questa manifestazione alla 33esima edizione. La grande novità? Ci sarà sia un’edizione invernale che una estiva a Carsulae il 29 agosto. L’obiettivo è quello di festeggiare San Valentino tutto l’anno e di rendere Terni sempre orgogliosi di essere la città dell’Amore”.

“Da anni sosteniamo il Premio – ha dichiarato Stefano Lupi, Presidente Confcommercio Terni – ritenendolo importante per promuovere non solo il messaggio universale di San Valentino, ma anche la conoscenza della nostra città. Le eccellenze premiate negli anni diventano testimonial di una comunità che si stringe intorno al suo Santo Patrono condividendone i valori”.

La premiazione e la rappresentazione, in scena a partire dalle ore 19, sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Si consiglia di recarsi in Teatro intorno alle 18.30.