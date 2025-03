Prende sempre più forma lo “Spazio d’arte Aurelio De Felice” presso l’Istituto Artistico “Metelli” alla Passeggiata di Terni. La Provincia ha infatti terminato i lavori del primo stralcio riguardanti la sala polivalente centrale. Le opere sono state eseguite grazie ai fondi del bando Fondazione Carit per 60mila euro ai quali l’amministrazione ne ha aggiunti 11mila di risorse proprie. Il progetto è stato studiato e realizzato in stretta collaborazione con il Liceo Artistico “Metelli” che avrà il ruolo di gestore e coordinatore anche come presidio scolastico di memoria storica.

La sede originale dell’Istituto d’Arte fu dedicata infatti nel 1961 al celebre artista “Orneore Metelli” e fu fortemente voluta proprio da De Felice che ne fu anche il primo direttore. L’intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di uno spazio polifunzionale dedicato all’esposizione di opere di carattere pittorico, scultoreo, librario e fotografico e alla realizzazione di lezioni e conferenze sui temi dell’arte.

“Grazie a questo importante progetto, avviato dall’ex Presidente Pernazza, la Provincia torna a fare cultura – ha dichiarato il Presidente Francesco Maria Ferranti – lo fa in chiave moderna con un’esperienza dinamica legata alla città e in grado di coinvolgere i giovani a 360 gradi. La sinergia con il Liceo Artistico infatti – ha aggiunto Ferranti – è propedeutica anche alla valorizzazione dei giovani non solo come studenti ma anche come talenti emergenti. Il rapporto stretto con altri siti espositivi della città e del territorio colloca lo Spazio d’Arte all’interno di una rete che ha l’obiettivo di fare cultura, oltre a dare il giusto risalto alla figura di un artista di grandissimo valore come Aurelio De Felice che con le sue mirabili opere ha impreziosito e fatto conoscere al mondo la nostra terra”.

Tre gli spazi funzionali al suo interno: uno spazio espositivo permanente dedicato alle opere donate da Aurelio De Felice alla Provincia, un altro temporaneo riservato all’allestimento di eventi espositivi di carattere artistico-culturale a cura del Liceo Artistico o dell’amministrazione provinciale. Un terzo spazio dedicato alla comunicazione culturale con lezioni, conferenze, visione di video, finalizzato alla fruizione di contenuti culturali vari che potrà essere facilmente convertito in uno spazio per svolgimento di performance, pièce teatrali, sfilate di fashion design, momenti di socializzazione in occasione di eventi espositivi.

La nuova struttura potrà essere inoltre interconnessa con altre realtà espositive della città e del territorio come, ad esempio, il Museo d’Arte moderna e contemporanea del Caos, il Parco delle Rimembranze a Torre Orsina o, in futuro, Villalago sulla quale c’è la volontà della Provincia di valorizzarla e renderla di nuovo fruibile. In virtù della stretta collaborazione tra la Provincia e il Liceo Artistico, gli studenti del Metelli si occuperanno dell’interior design curando anche la catalogazione delle opere di proprietà provinciale, la comunicazione grafica e audiovisiva e l’organizzazione di eventi culturali di varia natura come happening, presentazioni di libri, esposizione di opere e incontri con l’artista, proiezioni di video, formazione e divulgazione di progetti artistici e culturali.