L’Archivio di Stato di Terni ospiterà, venerdì 3 marzo, la presentazione del volume a cura di Maria Luciana Buseghin “Leopoldo Franchetti. Passioni e progetti nel suo carteggio e nel rapporto con Alice Hallgarten”. L’evento culturale, organizzato in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria dell’Umbria, sottolinea in modo importante il valore della conservazione delle fonti documentarie ai fini della ricostruzione della storia del territorio. Il volume appartiene alla collana “Fonti per la storia dell’Umbria – Deputazione di Storia Patria”. Il prodotto editoriale dell’antropologa Maria Luciana Buseghin è frutto di un lavoro certosino costituito da imponente ricerca di documenti, su un personaggio molto noto nel quadro storico italiano, Leopoldo Franchetti, politico, economista, filantropo e studioso meridionalista, deputato e senatore del Regno d’Italia, vissuto fra la metà dell’Ottocento ed il primo ventennio del Novecento. Leopoldo, di origine ebraica, faceva parte di una delle più importanti comunità imprenditoriali internazionali presente in Toscana, il padre Isacco venne insignito del titolo sabaudo di barone dal re d’Italia Umberto I. L’autrice del volume non ha voluto raccogliere gli atti di natura pubblica istituzionale, bensì il carteggio, le lettere di natura privata, che restituiscono il pensiero, le sensazioni, lo stato d’animo e i rapporti culturali e politici del personaggio e successivamente di sua moglie Alice Hallgarten con le maggiori personalità sia italiane che straniere del mondo socio-pedagogico, culturale e politico dell’epoca: Montessori, Fogazzaro, Villari, Sonnino…, a testimoniare che i documenti privati sono un prezioso ed indispensabile completamento degli atti pubblici, ma più coinvolgenti a livello emotivo. Nel contesto ambientale ternano, il personaggio è legato alla storia di Villalago, residenza di cui Leopoldo era il proprietario diretto. La villa faceva parte delle svariate e prestigiose dimore realizzate dalla famiglia in diverse regioni italiane: Veneto, Toscana, Umbria. Dopo i saluti di Letizia Salvatori direttrice dell’Archivio di Stato di Terni, Massimo Angelini oratore del Collegio circ.le Maestri Venerabili dell’Umbria e Mario Squadroni Presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, seguiranno gli interventi di Paolo Pellegrini dottore di ricerca alla Sapienza Università di Roma e Sergio Bellezza cultore di storia. Sarà presente l’autrice del volume.