Mercoledì 30 ottobre Terni diventerà il fulcro di un importante dialogo sulla violenza di genere, ospitando la 43^ tappa della motostaffetta “Caschi Rossi sotto lo stesso cielo”.

L’evento si inserisce nel percorso che ha già toccato Pescara, Chieti e L’Aquila, portando avanti il messaggio di sensibilizzazione di Angeli in Moto attraverso l’Abruzzo e l’Umbria.

La sala del caffè letterario della biblioteca comunale accoglierà alle ore 10 i volontari di Angeli in Moto provenienti da Rieti e L’Aquila. Qui avverrà lo scambio simbolico del Casco Rosso e del libro “Donne sotto lo stesso cielo”, emblemi del progetto che sta attraversando l’Italia.

Stefano Petrucci, responsabile della sezione AiM di Terni, coordinerà l’evento: “Questa tappa rappresenta un momento cruciale per la nostra comunità – afferma Petrucci – e’ un’opportunità per unire le voci di istituzioni, forze dell’ordine e associazioni locali in un dialogo costruttivo sulla violenza di genere e sulle donne e tutti assieme rispondere senza esitazione con il nostro perentorio no a ogni forma di violenza”.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità e organizzazioni. Tra i relatori, Valeria Masala, segretaria nazionale Angeli in Moto e Fiorenzo Francioli, componente del team di progetto “Caschi Rossi”.

Pamela Di Lorenzo, curatrice del libro “Donne sotto lo stesso cielo”, darà voce ad alcuni testi e poesie raccolti nell’opera.

L’evento di Terni si distingue per la vasta rete di collaborazioni: dalla prefettura al comando provinciale dei carabinieri, dalla questura ai vigili del fuoco, fino a diverse associazioni locali come la Casa delle Donne Terni, Aism Umbria e Soroptimist club Terni, associazione “I Pagliacci” Terni, “Simon & Friends For Africa”, moto club Racing Terni e Cesvol Umbria di Terni.

Questa sinergia dimostra come il tema della violenza di genere e sulle donne richieda un approccio multidisciplinare e un impegno collettivo.

“La tappa di Terni – dicono gli organizzatori – non è solo un evento, ma un invito all’azione. È un’opportunità per la comunità di dimostrare solidarietà, impegno e determinazione nel contrastare la violenza di genere. Invitiamo i cittadini, gli appassionati di moto e chiunque abbia a cuore la lotta contro la violenza di genere e sulle donne a partecipare all’evento”.

Info: [email protected] o 331 5788 371.