Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la partecipazione alla due giorni di gare dell’International CUP-XII Memorial Pioli di pattinaggio a rotelle corsa su strada, al pattinodromo Renato Perona di Terni, per l’organizzazione dell’Euro Sport Club. Il numero degli iscritti ha superato quota 300 in rappresentanza di 48 società, provenienti da quasi tutte le regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, ma anche Sicilia e Sardegna. Nella classifica finale a squadre è stata la Debby Roller Team Roma a prevalere con 475 punti, davanti alla Mens San Siena con 433, più staccata la Fortitudo Fabriano fermatasi a quota 320. Per quanto riguarda le umbre 19° posto per la società organizzatrice, che ha raccolto 92 punti partecipando alle gare della domenica nelle categorie Ragazzi, Esordienti e Giovanissimi; 25ma posizione per la Pattinamelia e poi la B Side Foligno che ha chiuso al 31° posto. Per gli atleti ternani, allenati da Alessio Rossi a bordo pista e in attesa di partecipare ai prossimi campionati italiani di San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 maggio, da segnalare il 4° posto di Andrea Dormi nella categoria Esordienti 100 metri sprint, 12° Mattia Pacifici, e il 7° nella Combinata Tiezzi; mentre Daniele Neri si è piazzato 8° nella prova dei 1000 metri In Linea. Ottavo posto inoltre per Andrea Gabriel Filoia sulla distanza dei 300 metri Sprint nella categoria Ragazzi, al nono invece Leonardo Quirini nella 2000 metri a punti. Il miglior risultato della B Side Foligno è stato il 12° posto di Nives Mortolini nei 100 metri Sprint della categoria Giovanissimi. Le gare con il maggior numero di partecipanti sono risultate quelle dei 100 metri Sprint e dei 10000 metri a punti della categoria Esordienti femminili con 48 atlete al via. A prevalere rispettivamente Susanna Baldassarri della Roller Civitanova e Giulia Greco della Mens Sana Siena. Tra i Senior in campo maschile successi per Danny Sargoni (Juvenilia Macerata), già Campione Europeo, nel Giro Sprint e per Andrea Angeletti (Civitanova Skating Team), altro plurivincitore del titolo Continentale, sui 5000 metri a punti. Tra le donne primo posto per Valentina Buccolini (Juvenilia Macerata), stabilmente in Nazionale, nel Giro Spint e Irene Falaschetti (Pattinatori Sambenedettesi) sui 5000 a punti. Il Trofeo disputato nell’impianto ternano di Piazzale Senio era valido anche come prima tappa del Campionato Italiano Master. Nella categoria Over 70 maschile due secondi posti per Gianfranco Milli (Pattinamelia) sui 3000 metri In Linea e nella prova di fondo dei 10000, superato in entrambi i casi dal siciliano Giuseppe Presti della Fulgor Puntese Catania. Nella categoria Over 50 femminile doppio quinto posto per Elisabetta Dell’Università (Pattinamelia), sia nei 3000 che nei 10000 metri. L’International Cup-Memorial Pioli, che ha aperto i World Skate 2023, è stato un buon banco di prova per organizzatori e atleti in vista dei Campionati Italiani Giovanili corsa su strada in calendario sempre al Perona dal 26 al 28 maggio. I Tricolori saranno preceduti da un’altra rassegna dedicata ai più giovani, il “Trofeo Terni Roller” del 20 e 21 maggio.

1 di 4 - +