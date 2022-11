Un uomo è stato ucciso poco prima della mezzanotte in via Marche al quartiere Borgo Bovio a Terni.

Sembra che sia stato vittima di un’aggressione, alla quale hanno preso parte diverse persone, nata in prossimità del distributore Agip di via Romagna, poi spostatasi in via Marche.

La rissa sarebbe scaturita da un incidente stradale. Sembra che lo straniero sia stato investito, in sella ad una bici, in via Romagna e abbia chiesto un risarcimento in denaro. Da qui la lite che avrebbe poi coinvolto altri uomini.

Uno dei partecipanti alla rissa è ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso ed è stato poi dimesso e condotto nella caserma dei Carabinieri che stanno portando avanti le indagini.

La vittima dovrebbe essere un extracomunitario, un tunisino di 42 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 10,40, IL COMUNICATO DEI CARABINIERI DI TERNI

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Terni stanno svolgendo approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni, a seguito del rinvenimento del corpo di un uomo 40enne, di origine nord africana, deceduto ieri sera.

Nella tarda serata di ieri 27 novembre giungevano, sul Numero Unico di Emergenza 112, numerose richieste di intervento relative ad una lite in atto in via Romagna nei pressi di un distributore di carburanti del posto.

Quando i militari della Sezione Radiomobile giungevano sul luogo, contemporaneamente ai Sanitari del 118, constatavano il decesso dell’uomo sopra indicato e la presenza di altre due persone, di cui una ferita ma in maniera non grave, anch’essa di origine africana.

I primi accertamenti consentivano di appurare che, a seguito di un diverbio verosimilmente scaturito per motivi di circolazione stradale, il ferito ed una terza persona italiana avrebbero avuto un litigio cui, nel breve giro di poco tempo, avrebbero preso parte anche l’uomo deceduto ed altro soggetto al momento ricercato per verificare, in maniera definitiva, le informazioni già in possesso dei Carabinieri.

Le indagini, che sono state da subito coordinate dalla Procura ternana, non escludono alcuna ipotesi e proseguono al fine di accertare ruoli e responsabilità di tutti i partecipanti alla lite.