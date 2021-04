Passando in via Eugenio Chiesa ieri pomeriggio (io abito a Borgo Bovio), sono rimasto colpito dal fatto che un anziano signore, seduto su una panchina, fosse (quasi) avvolto dalla fitta vegetazione.

Mi sono quindi fermato e ho chiesto se potevo scattare delle foto. Il signore in questione che si chiama Nello mi ha detto che non aveva alcun problema e sottolineava contemporaneamente che fosse una vergogna che un’aiuola fosse lasciata in quelle condizioni.

Un’aiuola particolare, oltretutto. Lì infatti ci sono anche i fiori che ricordano una tragedia , quella di Oltjan Nela, il ragazzo albanese morto in ospedale il 9 dicembre 2015 in seguito alle ferite riportate in una aggressione in via Piemonte avvenuta due giorni prima.