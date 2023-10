L’assessore Mascia Aniello del comune di Terni che, tra le altre, ha le deleghe all’ambiente, all’arredo e decoro urbano e alle manutenzioni, fa il punto sulla situazione di degrado in cui versa piazzale Bosco.

Quanto alla riasfaltatura completa del parcheggio che sarebbe più che necessaria l’assessore sottolinea “le ristrettezze di bilancio” che rendono ” impossibile procedervi nei prossimi mesi, ma abbiamo già previsto di intervenire urgentemente rispetto ai numerosi e necessari rattoppi”.

L’assessore fa il punto della situazione , di ciò che è stato fatto e di quello che il comune intende fare.

“Relativamente allo stato di piazzale Bosco, abbandonato a se stesso da almeno 20 anni, di seguito intendo rappresentare cosa è stato fatto in questi quattro mesi.

Intanto abbiamo concordato con ASM-ambiente passaggi quotidiani e sistematici presso quelle aree dello spiazzo, dove, per almeno 10 anni, si accumulavano illegalmente rifiuti abbandonati (di cui dal Comune non veniva richiesta sollecita rimozione, lasciandoli accumulare senza senso), in special modo presso l’incrocio con Via Lombardia.

Questi zelanti passaggi sono stati richiesti anche davanti all’ingresso della sala congressi del CMM, usuale teatro quotidiano di bottiglie a terra, dove andrà anche ricollocato il cestino portarifiuti rimosso anni fa.

Ci siamo inoltre incontrati sul posto con la Polizia Locale per approntare le necessarie forme di controllo – peraltro già poste in essere alcuni anni fa con videoverifiche da remoto – senza particolare successo.

Quanto alle luci, ancora di vecchio tipo, su nostra richiesta ASM ha intanto riavviato le tante rimaste spente da mesi.

Chiederemo anche che la stessa Regione accenda permanentemente le luci del suo antiestetico parcheggio veicoli, impropriamente collocato anni fa dietro le mura.

Questo assessorato ha inoltre segnalato ad ASM la necessità di una verifica della vecchia torre-faro centrale, perché la corona non pare completamente accesa, vanificando così la sua funzione illuminante nelle aree periferiche del mega-parcheggio, col rischio che si possano più facilmente ripetere atti criminali già visti in passato.



Abbiamo inoltre fatto sfoltire il verde infestante cresciuto disordinatamente dietro la sala congressi CMM, nonché tagliato i polloni davanti alla Regione, nonché dato ordine al cantiere collocato approssimativamente lungo il camminamento che divide sala congressi e CMM, cantiere che vedeva da settimane a terra le reti metalliche di protezione, senza che nessuno si curasse, di sistemarle.

Quanto all’asfaltatura completa del piazzale, dopo 20 anni di degrado e con le note ristrettezze finanziarie di un bilancio comunque blindato, sarebbe certo impossibile procedervi nei prossimi mesi, ma abbiamo già previsto di intervenire urgentemente rispetto ai numerosi e necessari rattoppi, da effettuare esclusivamente con asfalto a caldo, così come efficacemente delineato dal Sindaco.

Questo obiettivo va accuratamente raggiunto entro novembre, a fondi sbloccati.

Più in generale resta da elaborare e perseguire sull’intera area, inclusa la ex Camuzzi, una progettualità forte, definendo finalmente un brano urbano da tempo irrisolto, in modo tale da non dover rincorrere il degrado e le situazioni pregresse con difficili manutenzioni, così come invece accade da svariati lustri”.

