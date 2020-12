“Con un giorno di anticipo rispetto alla data fissata un anno fa, domani inauguriamo la strada statale che da Terni arriva a Rieti, collegando non solo due città ma soprattutto due regioni! Oggi pomeriggio ho voluto guardare con i miei occhi i risultati raggiunti in questo anno dove – partendo dal 16 ottobre scorso, giorno in cui i parlamentari del M5S del territorio mi hanno informato della longeva staticità dei lavori su questa opera (lavori fermi da più di tre anni)- ho preso e mantenuto l’impegno di completare l’opera e di restituirla al territorio”.

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri oggi ha percorso il Viadotto del Velino, un importante tratto della direttrice della Terni-Rieti, che domani verrà inaugurata anche alla presenza dei Ministri Luigi Di Maio e Paola De Micheli, dei Presidenti delle regioni Umbria e Lazio, Donatella Tesei e Nicola Zingaretti e l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini.

“Questa inaugurazione è la dimostrazione che se si lavora, se ci si dedica al Paese, se la politica funge da propulsore ai bisogni del territorio allora i cittadini possono guardare al futuro con positività. Il Paese ha bisogno di una politica dei fatti non di polemiche, di risultati da restituire ai cittadini ed al territorio. Ed io, noi, questo facciamo.”