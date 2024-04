L’opposizione di centrosinistra (Pd, 5 Stelle, Innovare per Terni) al comune di Terni ha inviato una lettera al Prefetto Giovanni Bruno in cui si chiede un incontro sulle problematiche relative alla sicurezza in città, in vista del rinnovo del patto per Terni città sicura.

QUESTA LA LETTERA INVIATA AL PREFETTO

La presente per chiederle un incontro, per conto dei gruppi consiliari presso il consiglio comunale di Terni del Partito Democratico, del Movimento cinque stelle e di Innovare per Terni e quindi dei consiglieri comunali Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli, Jose Maria Kenny e Claudio Fiorelli, in vista del rinnovo del patto per Terni città sicura. Questa richiesta scaturisce in seguito ai fatti di cronaca di questi giorni, inerenti la sicurezza della nostra città e della percezione della cittadinanza rispetto a quanto avvenuto.

Già più volte dall’inizio della nuova consiliatura, abbiamo denunciato la situazione e soprattutto l’inadeguatezza delle modalità adottate dal Sindaco, per affrontare il problema.

Nella consapevolezza che l’organico delle forze dell’ordine è purtroppo soggetto a criticità, derivanti dai pensionamenti di cui abbiamo appreso pubblicamente, e che il comune di Terni sia in ritardo sulle proposte di propria competenza, riteniamo necessario esternarLe il nostro punto di vista, secondo le sue disponibilità e possibilità.