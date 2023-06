Una mattina emozionante per i 40 partecipanti al Campus “Anch’io sono la Protezione Civile”, organizzato dal C.I.S.O.M. – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – quella appena trascorsa in visita in via Antiochia, la sede della Polizia di Stato di Terni.

I ragazzi e le ragazze, come spiegato dalla portavoce del gruppo, arrivano dall’Umbria, dalle Marche e dal Lazio e si trovano in questa settimana a Penna in Teverina, dove partecipano all’11° Campus organizzato dalla sede di Terni-Amelia, per sensibilizzare i giovani sull’importanza della Protezione Civile.

I più grandi, che stamane erano in veste di accompagnatori, si sono specializzati nel corso degli anni nelle emergenze e sono appena tornati da Senigallia, per citare solo l’ultimo intervento.

Il gruppo, ricevuto dal personale della Questura e della Polizia Stradale, ha potuto visitare gli uffici, come la sala operativa e il gabinetto di Polizia Scientifica, dove il personale ha illustrato le varie tecniche di intervento e di indagine, mostrando anche l’applicazione della Polizia di Stato YouPol, con la quale è possibile inviare, tramite cellulare, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima.

Immancabile l’incontro ravvicinato con la Volante, una Giulia del parco macchine della questura, che ha raccolto, come sempre, un grande successo.

Alla fine dell’incontro, gadget per tutti e una foto di rito davanti all’ingresso.