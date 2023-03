Un scossa di terremoto, 4,3 Richter si è verificata questo pomeriggio alle ore 16,05 a Umbertide, con epicentro localizzato a 5 Km a Est della città. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione non solo a Umbertide ma in buona parte della provincia di Perugia , anche in Toscana ed Emilia Romagna.

A Umbertide molta gente è scesa nelle strade. La situazione in serata è tornata alla normalità. Comunque, a chi non vorrà dormire nella propria abitazione il comune metterà a disposizione stanze in alberghi o agriturismi. Così ha dichiarato il sindaco Luca Carizia.

Danni molto limitati. Al momento infatti è in fase di verifica da parte dei Vigili del Fuoco solo la segnalazione di conseguenze ad una abitazione di Umbertide Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni. È quanto comunicano dalla Sala operativa della protezione civile regionale, che si è subito attivata, contattando i Sindaci o i responsabili della protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini.

La presidente della Regione Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche si sono messi subito in contatto con i vertici della Protezione civile e la Sala operativa per informarsi e seguire l’evolversi della situazione.

La Sala operativa continua il monitoraggio ed è a disposizione per ricevere comunicazioni e per richieste di informazioni.

Venerdì 10 e sabato 11 marzo le scuole rimarranno chiuse a Umbertide.

AGGIORNAMENTO

Una replica ancora più forte della prima scossa è stata avvertita questa sera a Umbertide. 4,6 Richter alle ore 20,08. Epicentro più o meno lo stesso , a 6 Km ad Est di Umbertide.

Nel frattempo, il primo bilancio abbastanza tranquillizzante sulla situazione ad Umbertide, si aggrava. 4 palazzine sono state evacuate insieme a due abitazioni. Gli sfollati, al momento, sono una trentina.

Alle 20,13 ulteriore replica 3,9 Richter.

Andrea Romizi, il sindaco di Perugia, ha deciso che le scuole rimarranno chiuse anche a Perugia venerdì 10 e sabato 11 marzo.