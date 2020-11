Un vero e proprio tornado, formatosi in mare, in serata ha attraversato il lungomare della Plaia a Catania, spostandosi poi nei rioni San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena e al Villaggio Santa Maria Goretti, dove si trova l’ aeroporto di Fontanarossa. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per danni alle abitazioni e in particolare ai tetti: sono state oltre cinquanta le richieste di soccorso. Sono in corso interventi e verifiche, ma non risultano danni a persone.

Su Catania e provincia piove incessantemente dal pomeriggio. Diversi automobilisti rimasti bloccati in sottopassi sono stati salvati dai pompieri.

A Giarre, in contrada Rovettazzo, per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti sono state evacuate da una palazzina di tre piani sei famiglie, in

totale 21 persone, comprese due con disabilità.

Il maltempo ha duramente colpito anche la Sardegna, in particolare la provincia di Nuoro

Prosegue dalla notte scorsa il lavoro dei vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari: 150 gli interventi effettuati.

A Bitti, nel nuorese, le squadre dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo privo di vita di un uomo travolto dall’acqua mentre era alla guida del proprio mezzo, rinvenuto senza vita un 90enne nella propria casa travolta dal fango mentre proseguono le ricerche dell’anziana segnalata come dispersa.

Crollato il ponte tra Osidda e Bitti, squadre di vigili al lavoro anche ad Oristano e nel sassarese.