Luca Leone e Cristiano Lucarelli in missione a Tirrenia. Nella giornata odierna i due responsabili rossoverdi hanno raggiunto Tirrenia per mettere a punto quella che sarà la permanenza di tre settimane nel ritiro toscano dove oltre ad avere a disposizione strutture all’avanguardia c’è nelle vicinanze anche la spiaggia per poter effettuare i lavori di forza che il professor Alberto Bartali è solito far effettuare ai suoi calciatori.

Il ritiro inizierà il 5 luglio e nella prima settimana i giocatori potranno avere al seguito i loro familiari con cui condividere i momenti di relax, mentre dalla settimana successiva si entrerà nel periodo più duro. Tre settimane a Tirrenia e, poi, scartato il ritiro di Cascia, si lavorerà ad Acquasparta, dove nel frattempo verrà sistemato il manto erboso, fino all’inizio della Coppa Italia.

Intanto con la fine del campionato di serie B, promozione del Venezia ai danni del Cittadella, Luca leone potrebbe stringere i tempi per portare a termine la trattativa con il difensore del Cittadella, Ghiringhelli, che anche ieri sera era impegnato con la squadra di Venturato al Penzo. Trattativa che per correttezza, visto che gli impegni non erano ancora terminati, era stata tenuta nascosta per evitare anche un eventuale fallimento della stessa.