La perturbazione che investirà l’Italia nelle prossime ore interesserà anche l’Umbria.

Sono attese piogge e anche neve, a quote relativamente basse (400/600 metri). “Ci aspettiamo piogge abbondanti dalla metà della giornata di domenica su gran parte dell’Umbria – dice Marco Lopopolo di Meteo Centro Italia – la quota neve, inizialmente sopra 1.200 metri si abbasserà con l’ingresso di aria fredda fino a quote collinari. Nevicherà di certo sui monti mentre le temperature in pianura scenderanno di qualche grado. A Terni dovremmo avere le minime sui 5/6 gradi e le massime tra i 10 e i 12 gradi. Torneranno ai livelli stagionali”. Oggi a Terni, nonostante la copertura del cielo, abbiamo avuto una temperatura di 17,1 gradi mentre nei giorni scorsi la temperatura massima ha sfiorato i 20 gradi. Temperature simil-primaverili. Il peggioramento climatico è destinato a durare per buona parte della prossima settimana.

Se queste sono le previsioni di Meteo Centro Italia c’è da aggiungere che la Protezione Civile ha emesso un’allerta Meteo che riguarda anche la regione Umbria. Secondo la Protezione Civile sono in arrivo rovesci e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Neve su Toscana e Umbria , tra 400 e 600 metri, con accumuli al suolo da deboli a moderati. L’allerta Meteo è valida per le prossime 24/36 ore.