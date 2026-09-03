Per gli appassionati del volo, dei paracadutisti, delle mongolfiere sabato 5 settembre sarà una giornata particolare perché all’Aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni andrà in scena “ il Festival del cielo “, prima edizione. A mettere in piedi la manifestazione hanno contribuito il Comune di Terni, la Ternireti, l’Umbria Balloon e la struttura dell’Aviosuperficie Leonardi con l’apporto di Giuseppe Ciminelli.

“ Il Festival del Cielo “ inizierà alle ore 17 di sabato 5 settembre con il taglio del nastro istituzionale per proseguire alle 17, 30 con il sorvolo dell’area da parte del Fly Team Roma. Alle 18, poi, ci sarà il sempre affascinante lancio dei paracadutisti che coloreranno il cielo con i fumogeni tricolore. A farlo saranno i paracadutisti acrobatici della Panic capitanati da Loris Antonelli, un gruppo che ha conseguito significativi risultati nel mondo del paracadutismo acrobatico. Dopo il secondo passaggio della Fly Team Roma l’iniziativa proseguirà con lo Street Food Party, intrattenimento che coinvolgerà gli intervenuti e si concluderà con la Night Glow Show, uno spettacolo serale con una illuminazione scenografica che si preannuncia di rara bellezza. La manifestazione si chiuderà alle ore 23.

Particolare interesse sta suscitando poi il volo in elicottero, grazie alla RB Helicopter Service di Perugia e al Gruppo Paracadutisti Terni per un affascinante volo panoramico con il passaggio sulla Cascata delle Marmore. Insomma sarà una giornata piena di emozioni che si spera possa contribuire ad un rilancio dell’Aviosuperficie Alvaro Leonardi che fino a qualche anno fa era frequentata da tanti appassionati del volo e del paracadutismo.