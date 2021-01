Dal 31 dicembre è in corso in tutta Italia la campagna di vaccinazione anti-covid. Ad oggi, delle 918.450 dosi rese disponibili, ne sono state somministrate 583.050, ovverosia il 63,5%.

Lo rende noto il Ministero della salute che ha stilato anche una graduatoria con il rapporto delle somministrazioni in base alle dosi ricevute.

Non mancano le sorprese perché in questa classifica in testa ritroviamo la Campania con l’89,5% delle dosi somministrate.

Al secondo posto c’è il Veneto con l’81,8%. Al terzo c’è l’Umbria con il 78,4%.

In negativo sorprende la Lombardia che è all’ultimo posto, per quanto riguarda le regioni, con solo il 37,9% delle dosi somministrate.

Peggio ha fatto soltanto la provincia autonoma di Bolzano con il 34,8%.

Si sono vaccinate 360.735 donne e 222.315 uomini.

La fascia età che si è sottoposta al vaccino in maggior numero è quella compresa fra i 50 e i 59 anni.