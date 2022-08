Sono saliti a 714 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia. In una settimana ci sono stati 52 casi in più.

Sono 194 i casi collegati con viaggi all’estero.

L’infezione continua a colpire quasi in maniera totale i maschi: 704 casi sui 714 totali.

Ad oggi nessuno dei casi è risultato mortale. Anche se , va segnalato, che un italiano, un carabiniere di 50 anni, in vacanza con alcuni amici a Cuba, è deceduto, proprio per il vaiolo delle scimmie, nell’isola, domenica 21 agosto. Il 18 agosto, in seguito alle critiche condizioni di salute era stato ricoverato in ospedale.

La regione più colpita risulta essere la Lombardia con 308 casi seguita dal Lazio con 128 e dall’Emilia Romagna con 73.

Sono soltanto 4 – informa il Ministero della Sanità – le regioni in cui non si sono registrati ancora casi e sono: Basilicata, Calabria, Molise e Umbria.