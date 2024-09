E’ in programma domenica 22 settembre a Lugnano in Teverina la quarta edizione del Dardo dei Borghi, sfida tra gruppi arcieri di città appartenenti ai Borghi d’Italia.

Gli arcieri della Compagnia Terra de Lugnano sfideranno la Compagnia Auphidanorum Sagittae di Offida (AP), dopo aver affrontato nel 2021 gli arcieri di Bevagna, nel 2022 quelli di Montone e nel 2023 la Compagnia Sagittari Anglariensis di Anghiari (AR).

La competizione si svolgerà in piazza Santa Maria con l’obiettivo, spiegano dal Comune, di scambiare esperienze culturali e conoscenze all’interno di un’importante associazione come quella dei Borghi più Belli d’Italia dove cultura, turismo, tradizione e condivisione sono elementi essenziali per lo sviluppo e la crescita delle piccole comunità.

Saranno presenti il sindaco alcuni assessori di Offida e la coordinatrice dei Borghi più Belli delle Marche Cristiana Nardi che saranno accolti dal sindaco di Lugnano e dall’amministrazione comunale e condotti in una visita guidata tra le attrattive artistiche, architettoniche e museali del borgo.

Dall’amministrazione comunale sottolineano che sarà una giornata importante anche per la Compagnia arcieri che in questi ultimi tempi sta registrando una crescita importante per i risultati ma soprattutto per aver creato un forte settore giovanile che quest’anno ha portato a grandi ed inaspettate soddisfazioni.

Il presidente della Compagnia Roberto Lucchini preannuncia l’intenzione di creare ulteriori iniziative e sinergie per dare un impulso maggiore a questa disciplina che mescola insieme sport e tradizione ed appassiona soprattutto gli amanti dei borghi medioevali “oggi – afferma – sempre più frequentati ed ammirati da turisti sia italiani che stranieri”.