Decisamente un periodo poco fortunato per Roberto Breda.

Dopo la retrocessione al play out con la Ternana, infatti, ecco l’esonero a Salerno. Il tecnico veneto paga le deludenti prestazioni della squadra, al penultimo posto della classifica, che, con lui in panchina, ha conquistato solo 12 punti in 12 partite. Una media da retrocessione diretta in serie C. Al suo posto arriva Pasquale Marino.

Ennesimo ribaltone anche a Genova, sponda Sampdoria. Esonerato anche Leonardo Semplici, al suo posto è stato chiamato Alberico Evani. Suo vice sarà Attilio Lombardo mentre un altro illustre ex, Roberto Mancini, sarà il direttore tecnico.

Tutti e tre cercheranno di salvare la Sampdoria dalla retrocessione in serie C.