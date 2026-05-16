Da lunedì 18 maggio a sabato 13 giugno, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Ancona. In particolare, i lavori si svolgeranno sulla tratta Terni-Foligno e consisteranno in:

progetto ERTMS , (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento del sistema ferroviario agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità. Con un investimento di 190 milioni di euro , la tecnologia sarà installata nelle tratte: Orte-Terni-Foligno e Castelplanio–Falconara.

, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. Un upgrading degli attuali sistemi di sicurezza e segnalamento del sistema ferroviario agli standard usati sulle linee ad Alta Velocità. Con un investimento di , la tecnologia sarà installata nelle tratte: Orte-Terni-Foligno e Castelplanio–Falconara. progetto di Raddoppio tratta Spoleto – Campello con il quale si prevede la costruzione di un nuovo binario in affiancamento all’attuale in esercizio già attivato nel dicembre 2020 e, con il quale è stato variato il vecchio tracciato “storico” mediante l’inserimento di una nuova galleria artificiale lunga circa 3,6 km in località San Giacomo. Con un investimento di circa 38 milioni di euro, una volta attivo, il raddoppio consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza, un incremento della capacità e un miglioramento della regolarità della circolazione. Nell’interruzione si prevedono attività di completamento delle opere civili nonché prime attività di allestimento dell’infrastruttura ferroviaria.

Vi sarà, inoltre un’interruzione continuativa dell’esercizio ferroviario della tratta Fabriano–Castelplanio e una circolazione a binario unico sulla tratta Castelplanio–Falconara Marittima nel periodo 18 maggio–13 giugno durante la quale RFI effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara. In particolare, i lavori consisteranno in:

stazione di Serra S. Quirico : modifiche ai binari di stazione con attivazione di un flesso provvisorio che consentirà la realizzazione del nuovo tracciato di raddoppio della Genga – Serra S. Quirico

tratta PM 228 – Albacina: realizzazione di rilevati e trincee in stretto affiancamento alla linea ferroviaria nonché opere di trasparenza idraulica

tratta Falconara – Castelplanio: interventi di manutenzione straordinaria alle stazioni di Pantiere, Montecarotto e Castelferretti

lavori ERTMS : attività propedeutiche all’attivazione del nuovo sistema di segnalamento, comprendenti la sistemazione di cunicoli, la posa dei cavi e la realizzazione degli attraversamenti di linea.

Le attività, necessarie al prosieguo degli interventi funzionali al raddoppio delle tratte saranno svolte da tecnici di RFI e dalle imprese appaltatrici. Gli orari aggiornati sono disponibili sui canali ufficiali e sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.

TRENI FRECCIARGENTO

I treni Frecciargento della tratta Roma-Ravenna e viceversa saranno cancellati. Il treno 8852 è soppresso dal 17 maggio al 25 giugno, il treno 8851 è soppresso dal 18 maggio al 26 giugno

TRENI INTERCITY

I treni Intercity delle tratte Ancona/Perugia-Roma e Terni-Milano subiranno modifiche di orario e di percorso, o limitazioni parziali dal 18 maggio al 13 giugno. Previsto servizio bus per la tratta soppressa.

TRENI DEL REGIONALE

Dal 18 maggio al 13 giugno i treni del Regionale circolanti sulla linea Orte-Falconara, Perugia Sant’Anna – Città di Castello saranno interessati da limitazioni di percorso, cancellazioni e modifiche di orario. Alcune ricadute anche sulla linea Foligno – Terontola e Terontola – Orte. Saranno previste rimodulazioni di orario di alcune corse ferroviarie e corse con bus. In particolare, la tratta tra Terni e Foligno sarà servita solo con bus con tempi di viaggio di circa 90 minuti. Sono confermati i collegamenti tra Terni e Roma.

DETTAGLI AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI

Treni Intercity, misure per accesso ai treni IC531 e IC546 Perugia↔Roma (deviati via Terontola):

Ø Ai titolari di abbonamento regionale e Carta Tutto Treno Umbria validi tra Roma e Perugia (via Foligno) sarà consentito l’accesso ai treni Intercity tra Roma e Terontola

Ø Ai titolari di titolo di viaggio Intercity – abbonamento o biglietto singolo – sarà consentito l’accesso ai bus sostitutivi LP531 e LP546, appositamente predisposti sulla relazione Perugia > Assisi > Foligno > Spoleto > Terni > Orte e viceversa.

Treni Frecciargento, rimborso pro-quota degli abbonamenti di maggio:

Ø Ai titolari di abbonamento Frecciargento mensili di maggio, validi per i treni 8851 e 8852 che sono cancellati dal 18 maggio, viene riconosciuto il rimborso pro-quota per i 14 su 31 giorni in cui tali treni non circoleranno. In alternativa, viene riconosciuta la facoltà di continuare ad utilizzare l’abbonamento sui treni Intercity (per i quali è valido) e i relativi bus sostitutivi.

Treni del Regionale, autorizzazioni speciali agli abbonati:

Ø Ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido tra Perugia e Roma (via Foligno) sarà consentito l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali via Terontola senza maggiorazione di prezzo;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Trevi sarà consentito l’utilizzo delle corse bus Trenitalia sostitutive dei treni regionali da/per Foligno, laddove le corse non effettuino fermata a Trevi;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Campello Sul Clitunno e Baiano di Spoleto, sarà consentito l’utilizzo delle corse bus Trenitalia sostitutive dei treni regionali da/per Spoleto;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Gaifana, sarà consentito l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali da/per Gualdo Tadino o da/per Nocera Umbra.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. I canali di acquisto sono aggiornati.