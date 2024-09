E’ la città di Terni ad ospitare il ventunesimo raduno interregionale Marche, Abruzzo, Molise e Umbria dell’associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale.

Domenica 29 settembre, 250 vigili del fuoco delle quattro regioni si ritrovano al parcheggio del PalaTerni per poi partecipare, alle 9.30, alla messa in duomo celebrata da padre Angelo Gatto, cappellano e socio dell’associazione.

Alle 10.30 i partecipanti sfileranno per le vie del centro per raggiungere piazza Tacito dove, alle 11.30, si svolgerà la cerimonia ufficiale del raduno interregionale.

Ad aprire la sfilata gli Angeli in moto, seguiti dall’auto d’epoca dei vigili del fuoco Isotta Fraschini il cui responsabile fu l’indimenticato ternano Stefano Picerno, vittima della strage di via Palestro.

“La nostra è una delle sezioni dell’associazione più piccole d’Italia ed è un onore per noi ospitare per la prima volta il raduno interregionale nei giorni in cui l’associazione compie 30 anni e c’è la ricorrenza del compleanno di Stefano Picerno – dice Paolo Rozzi, presidente della sezione di Terni dell’associazione nazionale vigili del fuoco. Grazie alle autorità della città che hanno permesso di realizzare questo evento durante il quale i soci di alcune sezioni si fermeranno per visitare le bellezze della provincia di Terni e della regione Umbria”.

All’evento, che ha il patrocinio di Regione Umbria, Provincia e Comune di Terni, sarà presente il presidente nazionale dell’Anvvf, Enrico Marchionne, che vive a Calvi dell’Umbria e fa parte della sezione di Terni dell’associazione.