Terni dal 17 al 19 maggio farà da cornice alla manifestazione “Wine love weekend”. Saranno tre giorni ricchi di appuntamenti con degustazioni, incontri, masterclass, cene di gala, 11 villaggi tematici ed eventi diffusi. 40 le cantine rappresentate. Il visitatore farà un lungo viaggio alla scoperta delle eccellenze vinicole, dei sapori e delle bellezze dei luoghi più significativi del centro storico di Terni.

Una manifestazione che ha come obiettivo quello di comunicare il mondo del vino in maniera innovativa, seguendo i cambiamenti di un settore in grande evoluzione e di creare nuove connessioni e sperimentare nuovi linguaggi.

Saranno 11 i villaggi che animeranno la kermesse. Nei vari stand si potranno degustare vini, eccellenze gastronomiche e chi lo vorrà potrà partecipare a percorsi gastronomici. Chef stellati e giovani si confronteranno realizzando piatti unici in grado di valorizzare prodotti dei territori e della tradizione, attraverso quella creatività che mira ad esaltare le caratteristiche delle diverse materie prime e con un mix di sapori che favorisce i migliori abbinamenti con i vini della Regione Umbria. E poi ancora spazio anche alla grande pasticceria partenopea che incontrerà la pasticceria umbra.

Piazza Tacito si trasformerà come per magia in una location unica che accoglierà la cena di gala a lume di candela con degustazione di vini, spettacoli e musica dal vivo. I pregiati vini delle cantine umbre del Movimento Donne del Vino, accompagneranno le particolari pietanze previste per la cena.

“Saranno tre giorni ricchi di iniziative – spiega l’organizzatore dell’evento, Andrea Barbarossa – che andranno dalla grande cucina al mercato agroalimentare facendo un lungo viaggio tra degustazione e cultura, alla scoperta degli scorci più suggestivi della città, ai Jazz Wine un atmosfera di emozioni e sapori accompagnata dalla suggestiva musica jazz. Molti gli eventi tra vino e cultura con gli appuntamenti dell’Enoteca letteraria: degustazione di vino abbinati alla gastronomia e molto altro ancora. All’interno delle diverse location ed in giro per la città, i wine lovers avranno la possibilità di scoprire il meglio della produzione vinicola italiana”.

Non resta altro che venire a Terni dal 17 al 19 maggio.

Scopri il programma e prenota le degustazioni su:

www.wineloveweekend.it