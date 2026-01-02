Si terrà il 4 e 5 gennaio ad Amelia il concerto di canti a cappella “Abitare il Canto”, per la direzione artistica di Hanna M. Civico.

Un tempo di straordinario ascolto con un repertorio polifonico e monodico, si legge in una nota, in cui il tema comune è la devozione per la natura, per la vita agricola e comunitaria, per la sacralità del cosmo; poesia, fonemi e atmosfere musicali e sonore ci parlano dal Mediterraneo antico.

Una ricerca di comunità per rifunzionalizzare il canto della tradizione orale del vecchio mondo contadino italiano in ambienti significativi per noi dal punto di vista architettonico, storico e naturalistico.

Un concerto dall’alba al tramonto in cui le persone sono invitate a sostare e immergersi nella contemplazione della risonanza per il tempo che vorranno. Le/i cantanti ritrovano un senso altro in “Abitare il canto”, una condizione oltre la condizione della performance.

Hanna M. Civico è residente ad Amelia e lavora a Venezia Centro Teatrale di Ricerca e ad Assisi Resonars Accademia di Arti Antiche. Il gruppo cantante è una comunità temporanea e diffusa, con un repertorio comune ed è composto sia da professioniste/i che da amanti del canto e della ricerca musicale/vocale provenienti da Torino, Venezia, Terni, Perugia, Calabria, Puglia, Friuli, Basilicata.

Cantanti: Paola Coccia, Ilaria Bruno, Alessandra Mei, Daniela Adami, Eleonora Ambrusiano, Beatrice Di Fonzo, Silvia Cicioni, Cecilia Bima, Isabella Palumbo, Barbara Spagnolo, Teresa Torti, Ilenia Cipiccia, Raffaele Silvestre, Roberta Ruggiero, Noemi Botte, Tommaso Girardi, Manuel Marrese, Ambra Battistelli, Annalia Cavaliere, Stefano Bodini, Elish Falanga, Nicoletta Marchiori, Marta Mazzocchi, Francesca Cocchi, Giovanni Paladini, Federica Chiuch.



4 gennaio – percorso itinerante

Lago Vecchio 07:00 (durata 1h15); Pinacoteca. Museo archeologico, piazza Augusto vera, 10 (durata 1h); Cisterne romane piazza Matteotti, 75 – 11.45 → 12.15 → 12.45 (accesso cisterna posti limitati). Ascolti in contemporanea da cortile privato, accesso in via Garibaldi. Visita guidata a palazzo Venturelli, via Pomponia, 30 – 15. Concerto a palazzo Venturelli – 16 (durata 2h30) prenotazione obbligatoria visita e/o concerto alla email: [email protected]. info: [email protected] / 0744.978120

5 gennaio – approfondimenti

Palazzo Petrignani, via Del Duomo, 3 – 11.30 (durata 2h30); deep listening workshop con Diana Lola Posani (iscrizioni fino ad esaurimento posti). Avamposto, via della Repubblica, 14 – 16.30. Talk con Diana Lola Posani curatrice delle traduzioni italiane delle opere di Pauline Oliveros, in dialogo con Hanna M. Civico – Timeo. info e prenotazioni workshop deep listening: [email protected]

Workshop deep listening: è una pratica sviluppata dalla compositrice Pauline Oliveros per raggiungere una piena connessione con se stessi e col mondo a partire dalla percezione consapevole di ogni suono, corpo e pensiero – guidata da Diana Lola Posani.



Diana Lola Posani (1994) è un’artista del suono, curatrice indipendente e facilitatrice di Deep Listening. Come performer, ha esposto le sue opere al museo Madre di Napoli, al Mao di Torino e all’Hangar Bicocca di Milano. Promuove l’importanza dell’ascolto tra professionisti della musica e non, con seminari e laboratori che ha tenuto, tra gli altri, al Master in Arti Performative dello IUAV di Venezia, al Macro – Museo di Arte Contemporanea di Roma, all’Accademia di Belle Arti di Bologna e Marsiglia e al Padiglione Italia della 60ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (2024). Come curatrice, ha fondato il festival di sound art AKRIDA e contribuito alla programmazione musicale di Triennale Milano e della Casaforte e del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.